Gölcük'te kümese giren sokak köpekleri tavukları telef etti

20.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:08

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kümese giren sokak köpekleri 8 tavuğu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Kalıcı Konutlar'ında yaşayan İlker Çavuş'un bahçesindeki kümeste beslediği tavuklar, sokak köpeklerince telef edildi.

Çavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam tavukları yemledikten sonra kümese koyduğunu, sabah geldiğinde kümese giren sokak hayvanlarının 8 tavuğunu telef ettiğini gördüğünü söyledi.

Sokak hayvanlarından çok büyük sıkıntılarının olduğunu belirten Çavuş, "Sokak hayvanlarının telef edilmesini asla tasvip etmiyorum ama yetkililerden bu soruna kalıcı bir çözüm getirmesini istiyoruz. Çünkü bu sokak hayvanları, sabah okula giden çocuklara, aynı zamanda camiye giden insanlara da saldırıyorlar. Önlem alınması için yetkililerimizin duyarlı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA