Gölcük'te köyler arası futbol turnuvası

Gölcük Köyleri Derneği tarafından Gölcük Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon Selimiyespor oldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvanın final karşılaşmasında Hasaneynspor ile Selimiyespor mücadele etti.

Kavaklı Futbol Sahasında oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatma bölümünün de karşılıklı gollerle 2-2 sona ermesinin ardından penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakip takıma 7-6 üstünlük kuran Selimiyespor turnuvayı lider tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş takdim etti.

Öte yandan final karşılaşmasını CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman da takip etti.

Kaynak: AA