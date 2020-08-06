Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Gölcük ilçesinde, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletme yetkililerine gerekli bilgiler verildi.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Kaynak: AA