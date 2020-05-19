Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, polis ekipleri uygulama yaptı.
19.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:32
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, polis ekipleri uygulama yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 16-19 Mayıs'ta getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.
Oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapan ekipler, sokaklarda da devriye görevi yürütüyor.
İstisna kapsamı dışında kalan araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor.
Kaynak: AA