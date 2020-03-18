Gölcük'te koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gölcük'te koronavirüs tedbirleri - Haber
Cengiz Karabulut, Koronavirüs, Gölcük, Güncel

Gölcük'te koronavirüs tedbirleri

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbirlerin alındığını bildirdi.

18.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:00
Gölcük'te koronavirüs tedbirleri

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbirlerin alındığını bildirdi.

Koronavirüs hakkında genel bir durum değerlendirmesi yapan Karabulut, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bakanlıklar tarafından duyurulan tedbirlerin, toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu konuda tedbirleri yoğun bir şekilde aldıklarını dile getiren Karabulut, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın gönderdiği tedbirler manzumesi kapsamında özellikle toplu yaşanılan yerlerde vatandaşlarımızın bulunduğu alanları minimize etmek için kafeteryalar, sinemalar, spor alanları gibi etkinliklerin yapıldığı yerler geçici bir süreliğine kapatıldı. Lokantalar, çay ocakları gibi yerler faaliyetlerine devam ediyor. Yalnız lokantalarda masalar arasında 1-1,5 metre mesafe olmasını istedik ve buna ilişkin tebligatlarımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle 60 yaş üstünde ve kronik rahatsızlığı olanların gerekmedikçe dışarı çıkmamalarıdır. Vakitlerini evde geçirsinler. Toplu yaşanılan yerlerden uzak dursunlar. Tedbirler kapsamında umreden dönen vatandaşlar ziyaretlerini bir süre ertelesinler."

Bireysel olarak alınacak tedbirler toplumun tümünü etkilediğine işaret eden Karabulut, sağlık kuruluşlarının, hastanelerin, aile hekimliklerinin 24 saat esasına dayalı olarak yoğun bir şekilde çalıştığını aktardı.

Kaymakam Karabulut, belediye ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olduklarını ve kamu hizmetlerinin aksamaması için her türlü tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, "Ümit ediyorum ki bu tedbirler ışığında kısa sürede dünyayı etkileyen virüsü bertaraf ederiz ve hayat normale döner." ifadesini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Haber
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor Haber
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Pekin yönetiminden Trump'ın 'Çin virüsü' paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Gölcük'te koronavirüs tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 11:21:30. #1.14#