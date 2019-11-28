Gölcük'te kadınlara yönelik e-ticaret eğitimi

28.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:16

Kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmesi amaçlanırken, eğitim 2 gün boyunca sürdü. Eğitmen Dila Demircan Özer tarafından verilen dijital pazarlama eğitimine bayanlar yoğun ilgi gösterirken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de eğitime katılarak, hem bayanlara sertifikalarını takdim etti, hem de Gölcük Belediyesi'nin bu konuda yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

EN ÖNEMLİ UNSUR GÜVEN

Dijital pazarlamanın günümüz ticaretinde geniş bir yer tuttuğunun altını çizen Başkan Sezer yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İnternetten ürün satışı konusunda; ürünün sipariş verilen ürün olarak tüketiciye gönderilmesi, kaliteli olması, iade garantisinin bulunması ve kredi kartı ile ödeme noktasında da güven sağlanması çok önemli ayrıntılar olarak ön plana çıkıyor" dedi.

ORTAK PROJE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen proje hakkında da bilgi veren Başkan Sezer; "Bizim bünyemizde GÖLMEK kursları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de KOMEK kursları var. Geçen sene katıldığımız sergide, KOMEK kurslarında eğitim gören yarım milyonu aşkın hemşehrimizin olduğu açıklanmıştı. Bu sayı bize, 2 milyona yakın nüfusu olan bir şehirde yüzde 25 oranında hemşehrimizin meslek edindirme kurslarına katıldığını gösteriyor. Kursiyerlerin ekseriyetini kadınlarımız oluşturuyor. Kadınlarımız el emeği, göz nuru ürünler üretiyorlar. Bu ürünleri tabi ki sadece üretmek yeterli değil. Satılması, elde edilen gelirin tekrar ham madde alımında kullanılabilmesi ve bu döngünün sürekli olarak sağlanabilmesi gerekiyor. Bu kapsamda oluşturulacak platformda gönderilen ürünlerin teslim edilmesinden sonra paketlemenin, gönderimin ve ödemenin de güvenlik çerçevesinde yapılmasının bireysel olarak ürün satışından daha başarılı olacağını düşünüyoruz" dedi.

SATIŞ MAĞAZASI OLUŞTURACAĞIZ

GÖLMEK kurslarıyla alakalı olarak Başkan Sezer şunları söyledi: "Gölcük'ün adının sanat, kültür ve spor faaliyetleriyle duyurulması ve ilçemizde ticaretinde canlanmasını istiyoruz.İlk olarak çarşı içerisinde kentsel dönüşümü gerçekleştirerek, Gölcüklü hemşehrilerimizin Gölcük'te alışveriş yapmalarını sağlayacağız.Yine; Milli Savunma Bakanlığı'ndan devralmakla ilgili görüşmelerimizin devam ettiği sahada oluşturacağımız bir proje daha var. Özellikle şehir dışından ilçemize ziyaretçi çekecek, sosyal bir etkinlik alanı olacak. Hem burada, hem de sanayi sitesinde yapmayı düşündüğümüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlar Genel Müdürlüğü'nde imar planı aşamasında olan alışveriş merkezinde, kadınlarımızın ürünlerini direkt olarak satabilecekleri bir mağazada oluşturacağız. İnternette satış yapmanın günümüz dünyasında çok önemli olduğunu belirtmiş, güven faktörünün çok önemli olduğuna vurgu yapmıştık. Ürünlerin sadece internet ortamında değil, fiziki olarak da tüketiciyle buluşturulması büyük bir avantaj sağlayacak. Netice itibariyle; ürettiklerinizi satabilirseniz, üretmeye devam edersiniz. Ürünleriniz tüm Türkiye'de, hatta dünyanın her yerinden alıcı bulabilecek. Ben bu eğitime katılımlarınızdan dolayı sizlere, değerli bilgiler verdiği için eğitmen Dila Demircan Özer'e, uzman eğitmenimiz Yasemin Demircan'a, GÖLMEKsorumlumuz Tuğba Sarıgül'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. Konuşmanın ardından Başkan Sezer, katılımcılara sertifikalarını verdi ve başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler