Gölcük'te Kadın Meclisi gönüllüleri maske üretimine başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gölcük'te Kadın Meclisi gönüllüleri maske üretimine başladı - Haberler
Gölcük Belediyesi, Kent Konseyi, Güncel

Gölcük'te Kadın Meclisi gönüllüleri maske üretimine başladı

Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimi yapıyor.

27.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:44
Gölcük'te Kadın Meclisi gönüllüleri maske üretimine başladı

Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimi yapıyor.

Sivil Toplum Merkezi binasındaki atölyede gönüllülerin ürettiği maskeler hastanelere verilecek.

Konsey Başkanı Metin Şentürk, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşu olarak koronavirüse karşı mücadele içinde olduklarını belirtti.

Kadın Meclisi gönüllülerinin, hızlı bir şekilde maske üretimine başladıklarını aktaran Şentürk, "Kimi gönüllülerimiz dışarı çıkamadığı için evinde maske üretimini yapıyorlar. Bu maskeler ilçemizde hizmet veren Necati Çelik Devlet Hastanesine verilecektir. Biz ekip olarak gerekli her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Haberler
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Hadise Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Falcao Yılmaz Vural Bülent Uygun Servet Yazıcı Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Kadın Polis Milli
Şu an buradasınız: Gölcük'te Kadın Meclisi gönüllüleri maske üretimine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 16:17:47. #1.15#
title