Gölcük'te istinat duvarından düşen kişi öldü
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Gölcük'te istinat duvarından düşen kişi öldü

Gölcük ilçesinde istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

31.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:38
Gölcük'te istinat duvarından düşen kişi öldü

ilçesinde istinat duvarından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi yolunda bulunan istinat duvarının altında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, istinat duvarından düştüğü değerlendirilen 38 yaşındaki Mahir Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın'ın cenazesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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