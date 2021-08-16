Gölcük'te imam hatip öğrencilerine ilmi eğitim verilecek
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Gölcük'te imam hatip öğrencilerine ilmi eğitim verilecek

Gölcük'te imam hatip öğrencilerine ilmi eğitim verilecek
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Gölcük Gelincik Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce orta ve lise imam hatip öğrencilerine yönelik ilmi eğitim programı başlatıldı.

Gölcük Gelincik Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nce orta ve lise imam hatip öğrencilerine yönelik ilmi eğitim programı başlatıldı.

Dernek Başkanı Ali Feyizoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede yeni bir hizmet başlattıklarını belirterek, Marmara bölgesinde orta ve lise imam hatip öğrencilerinden hafızlık yapanları Kur'an kurslarında 4 yıllık eğitime alacaklarını bildirdi.

Feyizoğlu, eğitim programında pratik Arapça, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğreteceklerini kaydetti.

Gölcük'te imam hatip öğrencilerine ilmi eğitim verilecek
Gölcük'te imam hatip öğrencilerine ilmi eğitim verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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