Gölcük'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı Gölcük ilçesinde yardıma muhtaç ailelere 3 ton et ile 1000 koli gıda dağıtılacak.

Gölcük ilçesinde yardıma muhtaç ailelere 3 ton et ile 1000 koli gıda dağıtılacak.

Gölcük Ziyaretliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk, yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç ailelere destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle Hasene Derneği tarafından ilçemizdeki yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere yardımlar geliyor. Bunun yanı sıra ilçemizdeki yardımsever, hayırsever vatandaşlarımız da destek oluyor. Bu kapsamda Hasene Derneği tarafından derneğimize yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere 3 ton et ile 1000 gıda kolisi gönderildi. Biz de dernek yönetimi olarak gelen ürünleri, 3-4 kilo olarak poşetleyip soğuk hava deposunda muhafaza altına aldık. Bugün itibarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize et ve gıda yardımlarımıza başladık. 500 ailemize sıcak yemek dağıtımı aralıksız devam ediyor."

Kaynak: AA