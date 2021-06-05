Gölcük'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlenecek
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Gölcük'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlenecek

Gölcük'te 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 7 Haziran'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlenecek.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 7 Haziran'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlenecek.

Gölcük Kaymakamlık koordinasyonunda İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, folklor ekibi gösteri sunucak.

Halk oyunları öğretmenleri Gülçin Yenigün, Tansu Yılmaz, Aylin Şenol, Merve Barışbaş, Adem Özler, Feyzan Mıhlandın, Semih Birinci, Kurtaç Ulubir ve Müzeyyen Aydemir önderliğinde 100 kişilik halk oyunu ekibi yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Gölcük Pirireis İlkokulu bahçesinde düzenlenen eğitimde, 100 kişilik halk oyunu ekibi son provasını yaptı.

Ekip, 7 Haziran'da Anıtpark'ta düzenlenecek etkinlikte gösteri yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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