Gölcük'te halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi
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Gölcük'te halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi

Gölcük'te halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında folklor ekibi, halk oyunu gösterisi sundu.

Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında folklor ekibi, halk oyunu gösterisi sundu.

Gölcük Kaymakamlığı Koordinasyonunda, Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte folklor ekibi, halk oyunları sergiledi.

Halk oyunları öğretmenleri Gülçin Yenigün, Tansu Yılmaz, Aylin Şenol, Merve Barışbaş, Adem Özler, Feyzan Mıhlandın, Semih Birinci, Kurtaç Ulubir ve Müzeyyen Aydemir önderliğindeki halk oyunu ekibinin gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Gölcük'te halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi
Gölcük'te halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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