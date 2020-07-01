Gölcük'te halk ekmek satışları başladı Gölcük ilçesinde halk ekmek büfelerinden satışlar başladı.

Gölcük ilçesinde halk ekmek büfelerinden satışlar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fırıncılar Odası ve Gölcük Fırıncılar Kooperatifi iş birliğinde Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi üzerinde oluşturulan halk ekmek büfesinin açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların kaliteli ve ucuz ekmek alabilmesi için halk ekmeği büfelerini açtıklarını belirterek, bu büfelerin fırınların olmadığı yerlerde konuşlandırıldığını söyledi.

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da vatandaşların alım gücüne hitap ederek bu çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, hedeflerinin günde her ekmek büfesinden 500 ekmek satmak olduğunu kaydetti.

Burada 200 gram ekmeğin 1 liradan satıldığını dile getiren Sarı, "Gölcük'te 6 noktada halk ekmeği büfelerini yerleştirdik. Gölcük Merkez Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Yeni Mahalle, Şirinköy Düzağaç Mahallesi ve Değirmendere Merkez Mahallesi'nde büfeler hizmet veriyor." diye konuştu.

Açılışa Sezer, Sarı ve Gölcük Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Murat Dağ ve Gölcük Belediye başkan yardımcıları ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA