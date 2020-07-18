Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu; maske ve masefa uyarısı yapıldı BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu vatandaşların akınına uğradı.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. Ziyaretçilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarken, görevliler ise hoparlör ile sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Bazı kişiler, koronavirüs tedbirlerine dikkat ederken, çok sayıda ziyaretçinin ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapanlar ise yoğunluktan dolayı memnun olduklarını, ancak ziyaretçilerin maske takmaya özen göstermediğini dile getirdi.

Kaynak: DHA