Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
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Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda, kısıtlamaların ardından bu hafta sonu dışarı çıkmanın serbest olduğu ilk cumartesi günü ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

BOLU'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda, kısıtlamaların ardından bu hafta sonu dışarı çıkmanın serbest olduğu ilk cumartesi günü ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Ülke genelinde uygulanan cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ziyaretçi akını oldu. Tabiat parkı, güzel havayı da fırsat bilenlerle doldu. Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük'e gelen ziyaretçiler, tabiat parkının eşsiz manzarasının keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, Gölcük'te piknik, göl etrafında ise yürüyüş yaptı. Ayrıca kiralanan bisiklet ve golf arabaları ile turlayanlar oldu. 


Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu
Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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Gölcük'te kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu - Haberler
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