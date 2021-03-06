Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
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Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

06.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:22
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

BOLU'da, Gölcük Tabiat Parkı cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla tatilciler tarafından ilgi gördü.

BOLU'da, Gölcük Tabiat Parkı cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla tatilciler tarafından ilgi gördü.

Gölcük Tabiat Parkı'nda, havaların ısınmasıyla karlar eridi. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla tercih edilen Gölcük'te tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.


Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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