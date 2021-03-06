Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu
06.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:22
BOLU'da, Gölcük Tabiat Parkı cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla tatilciler tarafından ilgi gördü.
BOLU'da, Gölcük Tabiat Parkı cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla tatilciler tarafından ilgi gördü.
Gölcük Tabiat Parkı'nda, havaların ısınmasıyla karlar eridi. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla tercih edilen Gölcük'te tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK