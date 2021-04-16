Gölcük'te "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi hayata geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi kapsamında elektronik atıklar onarılıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi kapsamında elektronik atıklar onarılıyor.

15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kılıç, yaptığı açıklamada, çevresel atıkların geri dönüşümüne yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Geri dönüşümün önemine değinen Kılıç, "Fabrikalardan gelen çıkma elektrik malzeme ve cihazları okulumuz elektrik bölümü son sınıf öğrencileri tarafından sökülüp, yedek parça olarak ayıklama işlemleri yapılmaktadır. Gelecek yıllara yedek parça olarak stoklanıyor ve öğrencilerimize atölyede uygulama yaptırmak amacıyla kullanılması düşünülmektedir. Elektrik ve elektronikle ilgili hurda ve ömrünü tamamlamış araç ve donanımları işleme çalışmaları araç onarım işlemlerinde kullanılabilir hale getiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte yaptığımız işlemleri geri dönüşüm olarak, okulumuzda yeniden kullanılmasını sağlamaktayız. Geri dönüşümle dönüşmeyen parçaları da çevresel atık olarak çevre bilincini oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz hem parçaları tanıtma fırsatı buluyor hem de parçaları tekrar kullanıma kazandırılmış oluyoruz. Kazandıramadığımız parçaları e-atık olarak biriktiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner