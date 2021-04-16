Gölcük'te "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi hayata geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölcük'te "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi hayata geçirildi

Gölcük'te 'Geri Dönüştür Geleceği Kazan' projesi hayata geçirildi
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi kapsamında elektronik atıklar onarılıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi kapsamında elektronik atıklar onarılıyor.

15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kılıç, yaptığı açıklamada, çevresel atıkların geri dönüşümüne yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Geri dönüşümün önemine değinen Kılıç, "Fabrikalardan gelen çıkma elektrik malzeme ve cihazları okulumuz elektrik bölümü son sınıf öğrencileri tarafından sökülüp, yedek parça olarak ayıklama işlemleri yapılmaktadır. Gelecek yıllara yedek parça olarak stoklanıyor ve öğrencilerimize atölyede uygulama yaptırmak amacıyla kullanılması düşünülmektedir. Elektrik ve elektronikle ilgili hurda ve ömrünü tamamlamış araç ve donanımları işleme çalışmaları araç onarım işlemlerinde kullanılabilir hale getiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte yaptığımız işlemleri geri dönüşüm olarak, okulumuzda yeniden kullanılmasını sağlamaktayız. Geri dönüşümle dönüşmeyen parçaları da çevresel atık olarak çevre bilincini oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz hem parçaları tanıtma fırsatı buluyor hem de parçaları tekrar kullanıma kazandırılmış oluyoruz. Kazandıramadığımız parçaları e-atık olarak biriktiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Canan Ergüder Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gölcük'te "Geri Dönüştür Geleceği Kazan" projesi hayata geçirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:43:01. #1.15#

title