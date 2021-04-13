Gölcük'te fırıncı esnafına pide tarifesi dağıtıldı
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Gölcük'te fırıncı esnafına pide tarifesi dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Gölcük'te fırıncı esnafına pide tarifesi dağıtıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ramazan ayı pide tarifesi fırıncı esnafına dağıtıldı.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ramazan ayı pide tarifesi fırıncı esnafına dağıtıldı.

Gölcük Fırıncılar Kooperatif Başkanı Murat Dağ, yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Dağ, esnafa pide tarifesi dağıtıldığını ve 370 gram ramazan pidesinin 4 lira, 740 gram ramazan pidesinin ise 8 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Askıda ekmek ve pide alamayan vatandaşlar için başlatılan kampanyaya fırıncıların da katıldığını belirten Dağ, "Askıda ekmek ve pide devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu önemli bir kampanya var. Ramazan ayı boyunca evlerine pide alamayan 41 kartlı 20 bin vatandaşımız için belediye tarafından pide dağıtımı yapılacak. Fırıncılar olarak vatandaşlarımıza destek amaçlı bu kampanyaya gönüllü katıldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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