Gölcük'te ev yangını
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin evinde yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Dumanlardan etkilenen Fatma El Nasır, sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.