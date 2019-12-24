Gölcük'te ev yangını
Haberler » Güncel » Gölcük'te ev yangını - Haber

Gölcük'te ev yangını

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:18
Gölcük'te ev yangını

'nin ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin evinde yangın çıktı.

Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumanlardan etkilenen Fatma El Nasır, sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler