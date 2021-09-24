Gölcük'te el becerileri ve meslek edinme kursları açıldı - Haberler
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Gölcük'te el becerileri ve meslek edinme kursları açıldı

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Gölcük'te el becerileri ve meslek edinme kursları açıldı

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğe bünyesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı el becerileri ve meslek edinme kursları açıldı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğe bünyesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı el becerileri ve meslek edinme kursları açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, kurslara katılanlara başarılar diledi.

El becerileri ve meslek edinme kurslarının yanı sıra liseden mezun olanlara yönelik üniversiteye hazırlık kursunun da başladığını aktaran Türkmen, "Kurslarımıza talep yoğunlaştı. Talep doğrultusunda eğitime uygun olan mahalle merkezlerinde kurslarımız açılacaktır." dedi.

Gölcük'te el becerileri ve meslek edinme kursları açıldı

Gölcük'te el becerileri ve meslek edinme kursları açıldı

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
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