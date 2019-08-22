Gölcük'te Dünya 3.lüğü coşkusu

22.08.2019 11:16

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'da bu büyük coşkuya ortak oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, Serbest Stilde 74 kg'da mindere çıkan Gölcük Belediyesi'nin Milli Güreşçisi Abdulvasi Balta, Moğol rakibi Bat Erdene Byambasüren yenerek Dünya 3.sü olmuştu. Gölcük'ün ve ülkemizin gururu Abdulvasi Balta'nın bu başarısı ilçe de büyük bir sevinçle karşılanırken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'de Balta'yı ilk kutlayan isim olmuştu. Dünya 3.sü Abdulvasi Balta'nın bu büyük başarısı Sanat Galerisi'nde yapılan törenle kutlandı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, Güreş Hocası Rüstem Çavdar, ailesi ve güreş severler katıldı.

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR BAŞARI"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer güreşçileri tek tek selamlarken yaptığı konuşmada, "Ankara'da olmama rağmen, bu büyük başarıyı kutlamak için hızlı bir şekilde döndüm ve sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Abdulvasi kardeşim bizi sevindirdi, gururlandırdı. Estonya'nın başkenti Tallinn kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Dünya 3.sü oldu. Dünya'nın dört bir tarafından gelen güreşçilerin arasından sıyrılıp madalya alabilmek gerçekten büyük bir başarıdır. Bu başarıyı, bu mutluluğu bize yaşattığı için evvela kendisini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Çalışma ve gayretin sonucudur. Abdulvasi kardeşim bugünlere gelmesi için yetiştiren ailesini daha sonra başta Rüstem Hocam olmak üzere emek veren yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum. Yolu bahtı açık olsun diyorum. Nice başarılarla Gölcük'ün gururu olmasını diliyorum" diyerek alkışlar arasında konuşmasını tamamladı.

"KENDİSİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Başkan Sezer'in ardından Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu bir konuşma gerçekleştirdi ve şunları söyledi: "Çok mutlu bir günde sizlerle beraberiz. Gerçekten Gölcük sanatla festivalleriyle anılırken, artık sporcusuyla tanınan ve özellikle güreşle öne çıkan bir ilçemiz oldu. Bu noktada Kocaeli'nin en önemli ilçesi olduğuna inanıyorum. Tatlı bir rekabet iyidir. Çok gururlandım. Bu ilçenin şehrin bir evladı olarak göğsüm kabardı. Abdulvasi kardeşimle buranın bir evladı olarak gurur duydum. Ben kendisini yürekten kutluyorum. 3.oldu demek çok kolay. Arkasında ne kadar emekler var. Ne kadar alın teri var. Gecesine gündüzüne kattı bu başarı beraber geldi. Ben hocalarını kutluyorum ama öncelikle annesini ve onu yetiştiren babasını, ailesini kutlamak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"DAHA İYİ DERECELERLE KARŞINIZA GELMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Bu büyük başarıyı Türkiye'ye, Gölcük'e yaşatan Dünya 3.sü Güreşçi Abdulvasi Balta ise duygularını açıkladığı konuşmasında, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu başarımdan dolayı aileme, Rüstem Hocama, salonda olan abilerime, ablalarımıza ve daha sonra Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi şampiyon olup dönmek, sizleri daha çok gururlandırmak ama nasip 3.lükmüş. İnşallah daha iyi derecelerle karşınıza gelmeye çalışacağım. Hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum" dedi. Sonrasında hatıra fotoğraf ve ödüllerin takdimiyle kutlama töreni son buldu.

Kaynak: Bültenler