Gölcük'te depremin izleri silinmeye devam ediyor - Haberler
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Gölcük'te depremin izleri silinmeye devam ediyor

Gölcük'te depremin izleri silinmeye devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölcük'te 1999 Marmara Depreminin ardından orta hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımları devam ediyor.

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile 1999 Marmara Depreminde hasar gören 6 katlı yapının yıkım işlemlerine başlandı.

Afete hazır Kocaeli kapsamında tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Şehitler Mahallesinde D-130 Karayolu kenarında atıl durumda olup, tehlike arz eden orta hasarlı 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Gölcük için adeta depremin acı sembollerinden biri olan bina kaldırılmış olacak. Çevre sakinleri için de tehlike oluşturan binanın yıkım işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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