Gölcük'te Deprem Şehitleri Anıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenler anıldı.

Gölcük'te, 17 Ağustos 1999 depreminin 19'uncu yıldönümü nedeniyle Gölcük Kavaklı sahilinde deprem şehitleri anısına anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, depremde yaşamlarını yitirenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Deprem şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunan programda, semazenler de sema gösterisi yaptı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "17 Ağustos deprem bilinci yönüyle büyük bir milat oldu bizim için. Buradan önemli bir ibret aldık. Artık düşünceler değişti ama insanoğlu pek değişmedi. Hem devlette hem de belediyemizde, kamuda artık deprem gerçeğine göre binalarımızı yapmaya başladık. Bunu birinci derecede kamu yönetimi gerçekleştirecek. İnanç ve kültür olarak mimarımızla, mühendisimizle, müteahhitimizle, mal sahibimizle, 'Ne olursa olsun buraya bir kat daha atalım' düşüncesiyle hareket ederse katil oluruz. Resmen katil oluruz. Bir insanı öldürmek illa kurşunla, bıçakla değil ki. Yaptığın binanın demirinden, betonundan, harcından çalmışsan ve o binada 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi ölmüşse, bu da bir katilliktir. Onun için çok dikkat etmemiz gerekir. Gerek kendi yaptığımız binalarda veya kiracısı olduğumuz binalarda o bina depreme dayanıklı mı, değil mi kontrol etmeliyiz. Hatta okulumuz, camimiz, iş yerimizi de kontrol etmemiz, depremin nerede, ne zaman yakalayacağı belli değil, bilmiyoruz." dedi.

Kocaeli'nin haritasını çıkardıklarını, zeminini araştırdıklarını belirten Karaosmanoğlu, "Biz belediyeler olarak depremle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Kocaeli'nin tümünün haritalarını çıkardık. Zeminini araştırdık. Hangi bölgenin hangi tür zemine sahip olduğunu biz deprem haritalarımıza birebir işledik. Zemin kaya mı, sıvı mı, kum mu bütün bunları değerlendirdik. Üniversitelerimizle ve TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Gebze Teknik Üniversitemiz ve Kocaeli Üniversitemiz ile protokol imzaladık. Biz bu anlamda görevimizi yapmak istiyoruz ki gelecekte büyük bir depremle karşılaştığımızda kendi vicdanım ile kendi kendimi yaralamayayım. Onun dersini aldık. Herkesin bu derse iyi çalışması gerekir" diye konuştu.

- Kkocaeli