Gölcük'te "Değerler Eğitimi Projesi"

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencileri camide etkinlik yaptı.

İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencileri, Tevfik Hoca Camisi'nde etkinlik düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, yaptığı konuşmada, yürütülen proje ile öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimini camilerde almasını istediklerini söyledi.

Camiye yakın olan okullarda eğitim gören öğrencilerin camide de eğitim alabileceklerini belirten Gülsuyu, eğitimlerin 15 Mayıs'ta sona ereceğini kaydetti.

İlçe Müftüsü İlyas Öztel ise, camilerin Allah'ın evi olduğunu belirterek, öğrencilerin aldıkları eğitim ile ailelerine, milletine ve vatanına faydalı bireyler olarak yetişeceklerini ifade etti.

Etkinliğe, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de katıldı.