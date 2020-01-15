Gölcük'te çatı yangını
Haberler » Güncel » Gölcük'te çatı yangını - Haber

Gölcük'te çatı yangını

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

15.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:26
Gölcük'te çatı yangını

'nin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Deniz Evler Mahallesi Caddesi Deniz Evler sitesinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler