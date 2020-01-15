Gölcük'te çatı yangını

15.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:26

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Deniz Evler Mahallesi Hürriyet Caddesi Deniz Evler sitesinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA