Gölcük'te bir sokak karantinaya alındı
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Gölcük'te bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

31.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:50

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizevler Mahallesi 4041. Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantina altına alınmasına karar verildi.

Emniyet ekiplerinin giriş ve çıkışında önlem aldığı sokakta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Gölcük'te bir sokak karantinaya alındı

Kaynak: AA

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