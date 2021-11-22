Gölcük'te bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanın zemin ve son katındaki dairelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanın zemin ve son katındaki dairelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piyalepaşa Mahallesi Hayrettin Caddesi'nde 3 katlı apartmanın zemin ve son katında çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Hızla adrese gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında kullanılmayan evlerde hasar oluştu.
Polis ekipleri, kendi evi ile ağabeyinin evini yaktığı iddiasıyla M.A'nın ifadesine başvurdu.