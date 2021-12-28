Gölcük'te anaokulu öğrencileri gazilerle buluştu - Haberler
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Gölcük'te anaokulu öğrencileri gazilerle buluştu

Gölcük'te anaokulu öğrencileri gazilerle buluştu
AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, anaokulu öğrencileri gazilerle bir araya geldi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, anaokulu öğrencileri gazilerle bir araya geldi.

Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında Şirinköy Anaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Anaokulunu ziyaret eden Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi üyeleri, öğrencilerle sohbet etti.

Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, öğrencilere gazilikle ilgili bilgi verdi, miniklere Atatürk posteri ve Türk bayrağı hediye etti.

Gölcük Şirinköy Anaokulu Müdürü Fatma Köroğlu, yaptığı açıklamada, proje kapsamında her ay etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Aralık ayı etkinliğimiz ise 'Bana bir masal anlat' faaliyetimizde gazilerimiz ile minik öğrencilerimi buluşturduk. Bu etkinlikle çocukların ruhunu dinlendirirken zihinsel gelişimlerini de desteklemek istedik." dedi.

Programa, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Yüksel de katıldı.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri

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