Gölcük'te Afganistanlı 8 kaçak göçmen yakalandı
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Gölcük'te Afganistanlı 8 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

30.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:35
Gölcük'te Afganistanlı 8 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Gölcük Merkezi Amirliği ekipleri, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, polisteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.  


Kaynak: DHA
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