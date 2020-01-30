Gölcük'te Afganistanlı 8 kaçak göçmen yakalandı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
30.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:35
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
Gölcük Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, polisteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA