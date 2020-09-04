Gölcük'te 4 katlı apartman karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölcük'te 4 katlı apartman karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 4 katlı apartman, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gölcük'te 4 katlı apartman karantinaya alındı
04.09.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:08
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 4 katlı apartman, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 585 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Gölcük Kaymakamlığı da apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. Apartman kapısına, 'Burada karantina uygulanmaktadır' yazısı asıldı. Koronavirüs hastası 2 kişinin tedavilerine evde devam edilirken, tamamı aynı aileden olan bina sakinleri izolasyona alındı. 


- Kkocaeli

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Erol Evgin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gölcük'te 4 katlı apartman karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:08:43. #1.15#
title