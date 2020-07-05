Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı - Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı Bolu'da, kavurucu sıcaklardan kaçanlar Gölcük Tabiat Parkı'nı doldurdu Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, haftasonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ve kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

- Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı

Bolu'da, kavurucu sıcaklardan kaçanlar Gölcük Tabiat Parkı'nı doldurdu

BOLU - Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, haftasonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ve kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'da, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı haftasonu tatilini doğayla içiçe geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilerek haftasonu tatillerini çam ağaçlarının içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektirdi.

Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Piknik alanlarını dolduran tatilciler, sabahın erken saatlerinde Gölcük'e gelerek mangallarını yaktılar.

Docaeli'den tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Ahmet topçu, "Harika bir yer. Daha önce keşif için gelmiştim. Haftasonunu değerlendirmek için de bugün geldik. Yolda trafik de vardı. Ağaçların dibi serin. Hava sıcak ama ağaçların altı serin. Güzel bir havası var" dedi.

"Pandemiden sonra ilk defa insan akınına uğradı"

Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmeci olan Ufuk Karadağ, "Pandeminden sonra ilk defa bu Pazar insan akınına uğradı burası. Gerçekten çok fazla insan var. Mangal yapacak yer bile bulamıyorlar. Otoparklar doldu. Belli bir sayıdan sonra içeri araç alınmamaya başlanıyor. Çok fazla yoğunluk ve talep var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA