Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı
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Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı

Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı
21.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:15

Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalmasının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, tatillerini deniz kenarında değil de yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar.

Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Piknik alanlarını dolduran tatilciler, sabahın erken saatlerinde Gölcük'e gelerek mangallarını yaktılar.

Ayrıca, tabiat parkı içerisinde görevliler tarafından sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

Tüm tedbirler alınıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut, yoğun ilginin olduğunu belirterek, "Uzun bir sürenin ardından parkımızı açtıktan sonra halkımızın yoğun bir ilgisi var. Gölcük, Türkiye'nin sayılı cennet köşelerinden birisi. Özellikle bu hafta içerisinde bütün bakımları yapıldı. Sosyal mesafeye ilişkin uyarı levhalarımızı koyduk. Girişlerde vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılıyor. Göl içerisinde belli istasyonlara dezenfektan ilaçları koyduk. İnşallah halkımız sağlıklı, mutlu bir şekilde gezip temiz hava alabilir. En azından şehrin yoğun temposundan, AVM'lerin sıkışıklığından buraya gelip en azından virüsün bulaşmasını en aza indireceğimizi umuyoruz" dedi.

"Sosyal mesafeye uyuluyor"

Antalya'dan tatil için gelen aile hekimi Hasan Sadıklar ise, "Ben çok güzel buldum. İlk defa geliyorum buraya. İnsanlar sosyal mesafeyi de koruyorlar. Gayet güzel bir ortam. Ailecek çok beğendik. Birkaç kere daha gelinebilir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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