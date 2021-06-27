Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor
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Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nın Haziran ayının sonu itibariyle son sessiz haftasonunu yaşıyor.

Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor

BOLU - Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nın Haziran ayının sonu itibariyle son sessiz haftasonunu yaşıyor.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını sebebiyle getirilen Pazar günü sokağa çıkma yasağında son sessizliklerini yaşıyor. Cumartesi günü serbestliğinde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, bugün yeniden sessizliğe büründü. Az sayıda yabancı tatilcinin girebildiği tabiat parkında tatilciler doğayla başbaşa keyifli anlar yaşadılar.

Temmuz ayı itibariyle Pazar günleri tatilcilerini ağırlayacak olan Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü ise kartpostallık manzarayı gözler önüne serdi.

Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor
Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor
Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor
Gölcük Tabiat Parkı son sessiz hafta sonunu yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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