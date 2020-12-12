Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
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Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

12.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:29

Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü Bolu'nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'dan sokağa çıkma yasağı sebebiyle sessizlik hakim oldu.

Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

BOLU - Bolu'nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'dan sokağa çıkma yasağı sebebiyle sessizlik hakim oldu.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsiminde özellikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı'nda yasak nedeniyle piknik alanları ve dinlenme yerleri boş kaldı.

Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü
Gölcük Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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