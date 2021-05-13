Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor
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Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 mayısa kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da Ramazan Bayramın birinci gününde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 mayısa kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da Ramazan Bayramın birinci gününde sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede, kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon bayramda sessizliğe büründü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Limandaki balıkçıların da kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerine devam ediyor.

Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen "tam kapanma" uygulaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

Bolu'nun "Nazar Boncuğu" olarak adlandırılan ve sahip olduğu doğal güzellik nedeniyle tatilcilerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunan Gölcük'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizlik hakim oldu.

Ankara ve İstanbul'un tam ortasında yer alan ve bu nedenle başta bu şehirler olmak üzere Türkiye'nin her yerinden yüzbinlerce insanın ziyaret edip temiz hava aldığı tabiat parkı sadece bölgede yaşayan sokak hayvanlarına kaldı.

Kurbağa ve kuş seslerinin hakim olduğu tabiat parkının "tam kapanma" döneminin sona ermesinin ardından eski günlerine dönmesi bekleniyor.

Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor
Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor
Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor
Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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