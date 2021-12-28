GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDAKİ KEDİ VE KÖPEKLERE MAMA BIRAKILDI - Haberler
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GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDAKİ KEDİ VE KÖPEKLERE MAMA BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Belediyesi tarafından, Gölcük Tabiat Parkı'nda soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere mama bırakıldı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - BOLU Belediyesi tarafından, Gölcük Tabiat Parkı'nda soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere mama bırakıldı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda havaların soğumasıyla birlikte kedi ve köpekler yiyecek bulmakta zorlanmaya başladı. Ekipler, Gölcük'te bulunan sokak hayvanlarına mama bıraktı. Tabiat parkının belli bölgelerine çuvallarla getirilen mamalar döküldü. Hayvanlar mamalarını yedi. Mama bırakma işleminin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDAKİ KEDİ VE KÖPEKLERE MAMA BIRAKILDI

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDAKİ KEDİ VE KÖPEKLERE MAMA BIRAKILDI

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDAKİ KEDİ VE KÖPEKLERE MAMA BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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