Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - "Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkında kar kalınlığı üç gündür etkili olan yağışın ardından 25 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle tabiat parkının içerisinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Günübirlik tatil için bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek güzel manzaranın tadını çıkardı.

Göl çevresine uyarı tabelaları asan yetkililer, ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda ikaz ediyor.

Tabiat parkında karla oluşan güzel manzara, drone ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

 İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI - 2

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TEKRAR BAŞLADI - 2

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title