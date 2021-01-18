Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

18.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:42

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyini buz kapladı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyini buz kapladı.

Dört mevsim başka bir güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda üç gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle tabiat parkının içerisinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Günübirlik tatil için gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yetkililer, tatilcilere buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Tabiat parkının büyüleyen güzelliği, drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Ozan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Arslan Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:42:21. #1.14#
title