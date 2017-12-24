Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Gölcük'te kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu



BOLU - Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün buz tutması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde yürüyüş yaparak çıkarıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün buz tutmasıyla haftasonu tatilini Gölcük'te geçiren tatilciler bol bol fotoğraf çektirdiler.

Ailesiyle birlikte haftasonu tatilini Bolu'da geçirmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Murat Aydın, "Burada karın tadını çıkarıyoruz. İstanbul'da böyle bir kar görmek mümkün değil. Gölün muazzam bir görüntüsü var" dedi.