Gölcük Tabiat Parkı'nda yer yer 5 santimetreye ulaşan kar turistleri keyiflendirdi
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Gölcük Tabiat Parkı'nda yer yer 5 santimetreye ulaşan kar turistleri keyiflendirdi

18.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Gölcük Tabiat Parkı'nda yer yer 5 santimetreye ulaşan kar turistleri keyiflendirdi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı Gölcük'te, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Yurt içinden ve yurt dışından günübirlik Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, kar altında, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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