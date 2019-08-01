Gölcük Tabiat Parkı'nda temizlik

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün yüzeyinin büyük bir kısmı yosunlarla kaplandı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, her yıl 10 binlerce tatilciyi ağırlayan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan, tatilciler tarafından tabiatın kalbi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün büyük bir kısmı yosunlar nedeniyle görülemiyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, tabiat parkındaki gölde istilacı bir tür olan su civanperçemi bitkisinin görüldüğünü, bu türün ekosistemin bir parçası olduğunu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile bu türün istilasını önlemek amacıyla her yıl rehabilite çalışması yapıldığını belirtti.

Özdemir, gölde yapılması planlanan rehabilite çalışmasının ağustos ayı içerisinde yapılacağını, yapılacak olan çalışma ile doğaya herhangi bir zararın verilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA