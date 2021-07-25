Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu
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Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Bolu'da bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde binlerce tatilcinin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler, göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'nı çok beğendiklerini belirterek, günübirlik gelindiğinde doyulamayacak bir yer olduğunu söylediler.

Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu
Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu
Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu
Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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