Gölcük Tabiat Parkı'nda personel sayısı 2 katına çıkarıldı
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Gölcük Tabiat Parkı'nda personel sayısı 2 katına çıkarıldı

Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor'un Başkanı Sinan Barut, "Çok dip dibe olunacak bir tabiat parkı değil burası. Alan geniş olduğu için randevulu sisteme gerek olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda personel sayısı 2 katına çıkarıldı
04.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:08

Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor'un Başkanı Sinan Barut, "Çok dip dibe olunacak bir tabiat parkı değil burası. Alan geniş olduğu için randevulu sisteme gerek olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

Bolu'nun gözde turizm merkezi olan Gölcük Tabiat Parkı, normalleşme planı çerçevesinde uzun bir aradan sonra 1 Haziran tarihinde ziyaretçilerine kapılarını tekrar açtı. Parkın açılmasıyla birlikte, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığından toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'na girişlerin önümüzdeki günlerde randevulu sistemle olacağını açıkladı.

"Burası dip dibe olunacak bir park değil"

İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin randevulu sistem kararının ardından, Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor'un başkanı Sinan Barut açıklama yaptı. Alınan kararın Gölcük Tabiat Parkı için gerekli olmadığını belirten Barut, "Sayın Valimizin endişesini biz biliyoruz. Bir anda insanların evlerinde sıkılıp da milli parklara akın etmesi sonucu sosyal mesafenin kaybolacağı endişesiyle bunu söyledi. Biz geçen seneki verilere baktığımızda, buraya gelen kişi sayısına baktığımızda ve alanın büyüklüğüne baktığımızda şehir içerisindeki riskten daha fazla bir risk öngörmüyoruz. Onun dışında kapı girişinde yoğunluğa göre girişler kapatılıyor. Zaten kimse alınmıyor. İçerideki oturup da piknik yapılacak masaların aralarındaki mesafe de zaten yüksek bizde. Çok dip dibe olunacak bir tabiat parkı değil burası. Alan geniş olduğu için herhangi bir şekilde randevulu sisteme gerek olmadığı kanaatindeyiz. Girişteki insan sayısı ve içerideki denetim olduğu sürece randevu sistemi olmadan da biz bunun üstesinden geliriz. Ama Valilik tarafından, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlara da kesinlikle uyulacaktır. Uyulması için 2 kat fazla personel istihdam ediyoruz. Şu andaki randevu sürecinden dolayı da insanların bundan korkup da buradan mahrum kalmasını istemiyoruz" dedi.

"Parkları ne kadar çok açarsak risk o kadar az olur"

İnsanların Gölcük Tabiat Parkı'na geldiklerinde şehirlerdeki daralmanın azalacağını kaydeden Sinan Barut, "AVM'lerdeki riskin, klimalı ortamdaki riskin biz daha fazla sıkıntı oluşturacağını düşünüyoruz. Dün şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki kalabalıktan ve keşmekeşi daha kötü. Kalabalıktan kaçıp insanların sağlıkları için buraya gelmesi daha güvenli olacaktır. İnsanlar buraya geldiği zaman AVM'lerdeki ve şehirdeki daralma daha azalacaktır. İnsanların bir kısmı buraya gelsin ki diğer insanlar da caddelerde AVM'lerde rahatça alışveriş yapsınlar, dönüşüm olsun. Ne kadar çok biz yaylaları, milli parkları açarsak o kadar çok riski azaltmış oluruz. Randevu sistemi henüz söz konusu değildir. İleride çok yoğun bir akın olursa bunu değerlendirebiliriz. Böyle bir sıkıntı durumunda biz bildiririz. Ancak şu anda herhangi bir randevu sistemi yok. İnsanlar rahatlıkla istediği şekilde gelebilir" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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