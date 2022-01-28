GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA MUHTEŞEM KAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA MUHTEŞEM KAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, karla kaplanan ve gölü buz tutan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkardı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - BOLU'da, karla kaplanan ve gölü buz tutan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkardı. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı tabiat parkı sömestir tatilinde ilgi görüyor.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla muhteşem bir görüntüye kavuştu. 1 metreye yaklaşan kar kalınlığının bulunduğu tabiat parkındaki göl de dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Görevliler, tatilcilere göl yüzeyinde yürümemeleri konusunda anonslar yaparak uyardı. Sömestir tatili nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA MUHTEŞEM KAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA MUHTEŞEM KAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA MUHTEŞEM KAR GÜZELLİĞİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA MUHTEŞEM KAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gölcük, Bolu, kar, Güncel, Haber

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