Gölcük Tabiat Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim
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Gölcük Tabiat Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Bolu'da, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı 58 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Bolu'da, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı 58 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden bir olan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen tabiat parkında sakinlik hakim.

Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin tercih ettiği kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler boş kaldı.

Tabiat parkında sadece sokak hayvanları ile görevlilerin olduğu görüldü.

Gölcük Tabiat Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim
Gölcük Tabiat Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim
Gölcük Tabiat Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim
Gölcük Tabiat Parkı'nda kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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