Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı

14.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:38
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı

BOLU'da, etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza büründü.

BOLU'da, etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza büründü. Tabiat parkındaki kar manzarası, dron ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Parka gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Gölcük evi ve ağaçların göle yansıması da güzel görüntüler oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kar manzarası, dron ile havadan görüntülendi.Bir yemek yarışmasıyla ünlenen Eray Aksungur da ailesiyle birlikte eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Aksungur, Gölcük'e çocukluğundan beri geldiğini ifade ederek tüm vatandaşların görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.


Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Ziya Selçuk İlker Başbuğ Vladimir Putin
Magazin Kanye West Şeyma Subaşı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:40:50. #1.14#
title