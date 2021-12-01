Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği - Haberler
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Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda yeşil alanlar kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda yeşil alanlar Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte tabiat parkında bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı'nda ormanların beyaz örtüyle kaplanması kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

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