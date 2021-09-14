GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

BOLU'da, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda denetimlerini artıran jandarma ekipleri, ziyaretçileri maske ve mesafe konusunda uyardı. Bolu'da, koronavirüs vakalarının son günlerde hızla artmasıyla birlikte il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimler kapsamında kentin gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsimi binlerce tatilcinin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda görevli jandarma ekipleri hem yaya olarak hem de araçlardan megafonla vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vatandaşlara koronavirüsle mücadele ve orman yangınları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, tabiat parkı çevresine de afiş asarak farkındalık oluşmasını sağlıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri