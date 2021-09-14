GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda denetimlerini artıran jandarma ekipleri, ziyaretçileri maske ve mesafe konusunda uyardı.

BOLU'da, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda denetimlerini artıran jandarma ekipleri, ziyaretçileri maske ve mesafe konusunda uyardı. Bolu'da, koronavirüs vakalarının son günlerde hızla artmasıyla birlikte il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Denetimler kapsamında kentin gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsimi binlerce tatilcinin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda görevli jandarma ekipleri hem yaya olarak hem de araçlardan megafonla vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vatandaşlara koronavirüsle mücadele ve orman yangınları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, tabiat parkı çevresine de afiş asarak farkındalık oluşmasını sağlıyor.

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Gülşen Müge Anlı Beren Saat Vildan Atasever
Spor Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA, JANDARMADAN KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:49:35. #1.12#