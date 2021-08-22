Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Merkeze yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, temiz havası ve doğasıyla dikkati çeken Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Hafta sonu günübirlik olarak Gölcük'e gelen yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirdi.

Belirlenen alanlarda ateş yakmadan piknik yapan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de park çevresinde denetim yaparak, salgın tedbirleri ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcileri uyardı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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