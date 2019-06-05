Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini büyüleyen Gölcük, Ramazan Bayramı'nda da tatilcilerin gözde mekanı haline geldi.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden bayram tatilini geçirmek için tabiat parkına gelen ziyaretçiler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Tabiat parkına araçlarıyla gelen tatilciler nedeniyle Bolu-Seben kara yolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı tatilciler, araçlarını tabiat parkının otoparkına park ederken, bazı tatilciler ise araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

Tabiat parkına gelen tatilciler vakitlerini, bölgenin etkileyici manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklet ve golf araçlarıyla tur atarak, balık tutmaya çalışarak ve piknik alanlarında mangal yakarak geçiriyor.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyesporun sosyal medya hesaplarından zaman zaman tabiat parkında yaşanan yoğunluk nedeniyle tatilcilerin bölgede bulunan farklı tabiat parkı ve piknik alanlarına gitmesi istendi.

Tabiat parkındaki yoğunluğun, bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA